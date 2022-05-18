В Красноярске СКР возбудил дело об истязании детей в детском саду

Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании детей в частной детском саду «Город детства» в Красноярске. Подозреваемой грозит от трех до семи лет лишения свободы.

В апреле 30-летняя воспитатель «Города детства» жестоко обращалась с детьми, находящимися в силу возраста в беспомощном состоянии, и нецензурно выражалась при воспитанниках. Коллега записала поведение воспитателя на видео и переслала ролик родителям. На основании видео следователи провели проверку и нашли основания для возбуждения дела.

Расследование продолжается, выясняются все обстоятельства случившегося, добавили в пресс-службе управления СКР по региону.

Красноярск, Наталья Рязанова

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