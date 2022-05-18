В Москве грабитель напился и уснул на месте преступления

В Москве грабитель под видом курьера попал в квартиру к знакомой, связал ее детей и хотел украсть вещи, но выпил спиртного и уснул. Об этом сообщили в столичном главке СК РФ.

Преступление было совершено 15 мая. Мужчина представился курьером, поэтому дети открыли ему дверь. Грабитель связал скотчем ребят и начал искать деньги, в процессе поиска он распивал алкоголь, в результате чего и уснул.

Дети смогли освободиться, убежали из квартиры и обратились за помощью. Прибывшие на место полицейские задержали сонного злоумышленника.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой).

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»