В Приморской бухте нашли двухкилометровое пятно нефти

Нефтяное пятно протяженностью в два километра и шириной около 100 метров обнаружили в бухте Рудной в Приморском крае. Специалисты очищают воду от разлива нефтепродуктов, а прокуратура выясняет обстоятельства загрязнения.

Разлив нефтепродуктов обнаружили 18 мая. Загрязнение частично затронуло побережье, но основное пятно распространилось в сторону Японского моря. Установить боновые заграждения не получилось. До темноты специалисты успели очистить порядка 500 м и приостановили работы до утра, рассказал старший помощник природоохранного прокурора Владивостока Александр Герасимов.

По его словам, разлив нефтепродуктов остановлен.

«Загрязнение вызвано разрушением нефтеналивного пирса, который был законсервирован в 2006 году. Пирс считался пустым, но остаточные накопления нефтепродуктов попали в воду. Разрушение пирса произошло в зимний период, а сейчас оттаяли нефтепродукты и попали в водную среду», – приводит слова Герасимова «Интерфакс».

Прокуратура ищет владельца пирса, чтобы привлечь к ответственности за загрязнение бухты.

Как сообщал «Новый День», вода и берег Авачинской бухты на Камчатке оказались загрязнены нефтепродуктами. Пятно протянулось вдоль всей набережной в центре Петропавловска-Камчатского.

Владивосток, Наталья Рязанова

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