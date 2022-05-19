В Красноярске домашняя собака загрызла 5-летнего ребенка

В Красноярске пятилетний ребенок погиб в результате нападения домашней собаки, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии.

По предварительным данным следствия, вечером 18 мая мальчик гулял во дворе частного дома, в какой-то момент собака набросилась на ребенка и укусила за шею. Малыша без признаков жизни нашел его отец. Мать ребенка находилась в этот момент на работе.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). «По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в конце апреле в Сочи после нападения собаки погибла 12-летняя шахматистка.

Красноярск, Наталья Петрова

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