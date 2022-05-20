В Колумбии 19 кадетов пострадали от удара молнии

Порядка 19 кадетов военной школы имени генерала Хосе Марии Кордовы в Колумбии пострадали от удара молнии. Один человек получил серьезные ожоги, передает радио Caracol.

Инцидент произошел около 16:00 часов по местному времени в военном форте Толемайда, где кадеты были на тактических полевых учениях. Стояла сухая погода, но внезапно ударила молния, от которой пострадали 16 мужчин и три женщины.

Пострадавших сразу доставили в больницу, ожоги одного из них оказались довольно сильными. Армейское командование заверило, что семьям пострадавших окажут помощь, а за кадетами будут наблюдать врачи.

Ранее в Туве поход к лечебному источнику закончился смертью для 54-летней россиянки и ее сына 19 лет. Оба погибли от удара молнии.

Богота, Наталья Рязанова

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