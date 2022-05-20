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Пятница, 20 мая 2022, 11:06 мск

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В доме жителя Подмосковья нашли арсенал оружия

В частном доме в Московской области обнаружили целый склад оружия и боеприпасов. Правоохранители установили, что хозяин не является владельцем найденного вооружения.

Обыск прошел в деревне Малеевка городского округа Клин. Были найдены автомат Калашникова, сигнальный револьвер «Ekol Lom», пистолет Макарова и 94 патрона, передает РЕН ТВ.

Кроме того, в доме оказались банки с сыпучим веществом и оборудование для переделки и модернизации охолощенного оружия.

По всей видимости, подпольный оружейник самостоятельно привел в боевое состояние автомат Калашникова и пистолет Макарова. 11 патронов также оказались самодельными.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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