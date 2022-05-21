Курский губернатор: ВСУ вновь обстреляли приграничные поселки

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новых обстрелах со стороны Украины приграничного поселка Теткино и близлежащих населенных пунктов.

«Глушковский район, Курская область. Опять обстрел, минометный обстрел. Сейчас детали выясняю», – сказал глава региона на видео в своем телеграм-канале. Он пообещал дать более подробную информацию позже.

Напомним, Теткино уже неоднократно подвергалось обстрелу с украинской территории. Утром 19 мая во время такой атаки погиб один человек, еще несколько человек пострадали. Старовойт тогда сообщил, что ВСУ обстреляли местный спиртзавод. Жертвой обстрела стал водитель фуры, который привез сырье на предприятие.

Курск, Наталья Петрова

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