Один человек погиб при обстреле приграничного поселка в Курской области

По меньшей мере один человек погиб в результате обстрела с украинской стороны приграничного поселка Теткино в Курской области. Несколько человек пострадали, им оказывают помощь, рассказал глава региона Роман Старовойт.

Обстрел случился на рассвете и вызвал несколько пожаров, с которыми борются экстренные службы.

«Известно, как минимум, об одном погибшем среди гражданского населения. Это водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. Противник нанес несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые, им оказывается первая помощь», – написал губернатор в своем Telegram-канале.

В поселке осталось несколько неразорвавшихся снарядов. На местах происшествия работают специалисты, фиксируют улики.

Накануне вечером под обстрел попали поселок Теткино и в третий раз за день – Алексеевка. Тогда пострадавших не было, атака быстро была отбита.

Курск, Наталья Рязанова

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