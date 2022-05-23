СКР расследует массовое отравление в нижегородском детском саду

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления 17 воспитанников детского сада в городе Городец Нижегородской области.

С 9 по 22 апреля 17 воспитанников одного детского сада обратились за медпомощью. Врачи оставили семь малышей в возрасте от двух до семи лет после осмотра в инфекционном отделении районной больницы.

«В настоящее время все несовершеннолетние выписаны из больницы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – рассказали в управлении СКР по региону.

В областной прокуратуре добавили, что поводом для проверки стало сообщение в СМИ, что в городецком детсаду массово отравились дети.

Как сообщал «Новый День», в детском саду Тобольска отравились 40 детей. Следователи возбудили уголовное дело, установив, что причиной отравления стала куриная грудка.

Городец, Наталья Рязанова

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