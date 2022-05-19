Массовое отравление детей в детсаду Тобольска случилось из-за куриной грудки

Из-за отравления детей в детском саду Тобольска возбудили уголовное дело. ЧП случилось в начале мая 2022 года. Как стало известно после проверки, источником заражения детей стала куриная грудка. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области 19 мая 2022 года.

«С 1 по 10 мая в детсаду СОШ № 16 Тобольска при осуществлении питания детей реализована пищевая продукция (грудка цыплят бройлеров), не отвечающая требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», что повлекло распространение инфекционного заболевания среди 40 детей», – уточнили в надзорной инстанции.

После завершения проверки прокуратура направила материалы в следственные органы. Там возбудили уголовное дело. Квалификация – п. «б» ч.2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет).

Тобольск, Наталья Ефремова

© 2022, РИА «Новый День»