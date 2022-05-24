Экс-президент Молдавии задержан по делу о госизмене

Правоохранители задержали экс-президента Молдавии Игоря Додона по нескольким обвинениям, включая государственную измену. В его доме провели обыск, объявила пресс-секретарь генеральной прокуратуры страны Марианна Кёрпек.

«Следственные мероприятия продолжаются. Проведены обыски в доме и некоторых помещениях, принадлежащих Додону. Он задержан на 72 часа», – цитирует чиновника «Интерфакс».

Позже Прокуратура Молдавии в разговоре с «Известиями» не подтвердила информацию о задержании политика.

Кёрпек добавила, что уголовное дело в отношении Додона возбуждено по четырем статьям Уголовного кодекса: «Государственная измена», «Пассивная коррупция», «Получение финансирования политической партией от преступной организации», «Незаконное обогащение».

Обыски прошли в 12 помещениях, включая дом бывшего президента. Специалисты изучают перечень недвижимости в собственности Додона и его окружения.

Напомним, в середине ноября 2020 года проевропейский политик Майя Санду обошла Игоря Додона на президентских выборах. На парламентских выборах летом 2021-го также завершились победой прозападных сил.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»