На выборах в Молдавии победили США: эксперт оценил итоги парламентской кампании

Завершившиеся накануне парламентские выборы в Молдавии можно назвать успешным проектом посла США Дерека Хогана. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал российский политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его оценке, молдавские политики готовы эксплуатировать любую – западную или пророссийскую – риторику в зависимости от возможности получить от этого дивиденды.

«Вполне прогнозируемая история с большинством партии Санду (Майя Санду – президент Молдавии), с оглушительным поражением социалистов Додона (Игорь Додон – экс-президент Молдавии), которые выступали на этих выборах единым блоком с коммунистами Воронина (Владимир Воронин – экс-президент Молдавии) – и при такой активной поддержке из Москвы и отовсюду, мягко говоря, результат в 27% неубедительный. А если посмотреть на список тех, кто проходит в парламент, там порядка 20 депутатов от социалистов остается, в прошлый раз их было 40, то есть в два раза ухудшили результат. Из социалистов они превращаются в статистов», – констатировал эксперт.

По его мнению, условно неожиданной стала победа партии Шор, проживающего в Израиле беглого молдавского олигарха Илана Шора, осужденного за кражу миллиарда из банковской системы Молдавии. «Как человек, мягко говоря, при деньгах после кражи миллиарда, он имел возможность нанять чудо-специалистов, которые по сути «отспойлерили» блок Ренато Усатого. Это всякие политтехнологические изыски, неместного розлива. Усатый получил мало, хотя социология до 10% ему давала. Так и получилось – то, что у него сумели отобрать «шоровцы», то они его у отобрали», – пояснил Мартынов.

«Основной линией социалистов было активное противостояние со всеми относительно пророссийскими в кавычках силами – с блоком Усатого, Гражданским конгрессом Марка Ткачука и другими. Вместо консолидации, которую продемонстрировала Санду вокруг своей партии, левая половина молдавского политического электорального поля так и осталась сегментированной и разрозненной. В силу личных качеств Додона, который успел со всеми разругаться причем в жутком виде – непримиримом, вот это оказалось возможным», – отметил он.

Как считает эксперт, с точки зрения главной пророссийской силы «Додон и его социалисты были переоценены и раньше, и сейчас», а деление на Запад и Восток в молдавской политике носит «искусственный характер». «В разных постсоветских странах, в Молдавии особенно, – это такой ложный императив, я бы сказал. Молдавская политика – сугубо цыганская, Кустурица по ним плачет. В том смысле, что там можно кино Кустурице снимать. В разное выгодное для себя время каждый готов с удовольствием эксплуатировать либо проевропейскую или западную риторику, либо же пророссийскую – в зависимости от момента и возможности что-то с этого получить», – подчеркнул Мартынов.

Как полагает эксперт, «нужно отходить от этих навязанных извне клише» с делением политической элиты любого государства на Запад и Восток. «На постсоветском пространстве, да и в любой другой стране, нету ничего прозападного или пророссийского, то есть это неверный императив. Там есть местное политическое болото, есть местный политический класс, который живет или выживает за счет своих сугубо шкурных интересов. И, исходя из этого, нужно выстраивать взаимодействие с этими странами, содействуя к приходу к власти лояльных нам режимов. Как делают те же самые США, совершенно не заморачиваясь и не стесняясь», – сказал эксперт.

«Прошедшие выборы в Молдове можно назвать успешным проектом посла США Дерека Хогана, которого, как поговаривают на Штефана чел Маре (главная улица в Кишиневе), в ближайшее время отправится в Госдепартамент на повышение», – отметил он.

По оценке политолога, с точки зрения двусторонних отношений России и Молдавии особо ничего не изменится. «Молдова весьма бедная страна. Она географически находится на перекрестке всех южно-европейских маршрутов, поэтому, конечно, заинтересована в прекрасных отношениях и с Европой, и с Россией. Через Молдавию одна из труб идет в Южную Европу, хотя сейчас с включением Южных и Северных потоков – это весьма условно. В конце концов, пророссийское Приднестровье как якорь держит Молдову и не отпускает ее в свободное плавание по Европам и прочим сомнительным местам», – пояснил Мартынов.

«Кто бы ни руководил этой маленькой нищей страной (Молдавией), всегда будет искать добрых отношений с Россией. В ближайшее время после окончательного подведения итогов парламентских выборов и формирования правительства, уверен, Майя Санду прибудет в Москву и будет выстраивать диалог», – заключил директор Института новейших государств.

Ранее сообщалось, что по предварительным итогам прошедших накануне выборов в молдавский парламент проходят три партии. Большинство – 52,53% у пропрезидентской «Действие и солидарность», что позволяет ей самостоятельно сформировать правительство. На втором месте – блок коммунистов и социалистов с 27,36% голосов.

На третьем – региональная партия Шора с 5,78%.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 12.07.21

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