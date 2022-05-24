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Среда, 25 мая 2022, 00:08 мск

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В результате стрельбы в американской школе погибли дети

Не менее двух детей погибли в результате стрельбы в начальной школе в американском городе Ювалд, штат Техас, – сообщает телеканал ABC News.

Телеканал передает, что «инцидент произошел в 11:43 по местному времени. В результате стрельбы погибли не менее двух детей. Более 10 учеников были ранены. Ранены также несколько взрослых. Стрельба произошла неподалеку от школы, после чего подозреваемый забежал в здание учебного заведения и забаррикадировался там».

На данный момент сообщается, что стрелок был задержан. Не пострадавшие ученики вывезены в муниципальный центр, где их передали родителям.

Городская больница Ювалда на своей странице в одной из социальных сетей разместила сообщение, в котором говорится: «Несколько учащихся были доставлены в больницы после стрельбы в районе начальной школы. Больница в настоящее время занимается детьми в отделении экстренной помощи».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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