Президент США призвал бросить вызов оружейному лобби после массового убийства в школе

Президент США Джо Байден собирается бросить вызов оружейному лобби. Об этом американский лидер заявил после стрельбы в техасской школе, где погиб 21 человек.

«Когда я стал президентом, я надеялся, что мне не придется делать этого. Но вновь еще одна бойня – теперь в Ювальде... И как народ мы должны спросить, когда, во имя Господа, мы бросим вызов оружейному лобби. Время действовать», – цитирует Байдена CNN.

По словам президента, за последние 10 лет в американских школах произошло более 900 инцидентов со стрельбой. «Список растет. Десять дней назад – стрельба в магазине в Буффало, штат Нью-Йорк… Я сыт по горло. И не говорите, мне, что мы не можем ничего поделать... Мы можем, и мы предотвратим каждую трагедию», – подчеркнул глава Белого дома.

Производители оружия в США потратили два десятилетия на агрессивный маркетинг штурмового оружия, которое приносит им максимальную прибыль. «Мы должны набраться мужества, чтобы выступить против индустрии», – добавил Байден.

Массовое убийство в начальной школе в американском городе Ювалд накануне совершил 18-летний Сальвадор Ромас. От его рук погибли 18 детей и трое взрослых. При задержании открывший стрельбу юноша был застрелен полицейскими.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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