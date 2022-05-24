Число погибших в результате стрельбы в американской школе увеличилось до 15

Губернатор штата Техас Грег Эбботт во вторник, 24 мая, заявил, что в результате стрельбы в начальной школе в американском городе Ювалд по меньшей мере 14 учеников и один учитель погибли, – сообщает местное подразделение телекомпании CBS.

Как сообщил телекомпании губернатор Техаса, стрельбу в школе открыл местный житель, 18-летний Сальвадор Ромас, который, предположительно, был уничтожен в результате действий полицейских прибывших на место происшествия.

«Он застрелил 14 учеников, также он убил учителя», – сказал Грег Эбботт.

Напомним, что ранее телеканал ABC со ссылкой на медиков сообщил о двух погибших и 10 получивших ранения школьниках. Больше 10 получили ранения.

Вашингтон, Иван Бабурин

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