В Москве мать забыла девятимесячного сына в такси

В Москве женщина забыла в такси маленького сына. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
По данным канала, пассажирка посадила девятилетнего мальчика в люльку на заднем сиденье автомобиля. Когда поездка завершилась, женщина вышла из машины, забыв про сына.
По всей видимости, таксист не заметил ребенка и уехал на следующий вызов.
Забывчивая мать обратилась в полицию. Позже стало известно, что малыша нашли и привезли к маме. С ребенком все хорошо.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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