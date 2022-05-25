В Москве мать забыла девятимесячного сына в такси

В Москве женщина забыла в такси маленького сына. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

По данным канала, пассажирка посадила девятилетнего мальчика в люльку на заднем сиденье автомобиля. Когда поездка завершилась, женщина вышла из машины, забыв про сына.

По всей видимости, таксист не заметил ребенка и уехал на следующий вызов.

Забывчивая мать обратилась в полицию. Позже стало известно, что малыша нашли и привезли к маме. С ребенком все хорошо.

Москва, Зоя Осколкова

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