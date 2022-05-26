На Камчатке нефтепродукты разлились в почву

Прокуратура начала проверку сообщений о разливе нефтепродуктов в почву в поселке Термальный на Камчатке. Загрязнение обнаружили местные жители.

Сообщения о разливе нефтепродуктов появились в соцсети. Очевидцы рассказали, что на территории бывшей котельной появились лужи нефтепродуктов. На место отправились сотрудники природоохранной прокуратуры.

«Организована проверка. К проверочным мероприятиям будут привлечены специалисты отдела по надзору на суше Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора и министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края», – рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Ранее специалисты очистили от разлива нефтепродуктов воду и берег Авачинской бухты вдоль всей набережной в центре Петропавловска-Камчатского. Прокуратура, Росприроднадзор и министерства природных ресурсов и экологии региона начали проверку причин загрязнения.

Термальный, Наталья Рязанова

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