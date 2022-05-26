В Ленобласти электромонтер надругался над ребенком

Полиция в Кингисеппе Ленинградской области задержала подозреваемого в изнасиловании семилетней девочки. Злоумышленник проник в комнату ребенка через окно и надругался, пока родители находились в соседней комнате.
Инцидент случился в ночь на 25 мая. Жительница Кингисеппа позвонила в полицию и рассказала, что в промежуток с полуночи до двух ночи неизвестный пробрался в комнату дочери и совершил насилие.
Выяснилось, что злоумышленники пробрался через окно. Через час полиция задержала 40-летнего электромонтера, уже имевшего судимость за изнасилование. Возбуждено уголовное дело, пишет «Фонтанка».
Намного дольше искали подозреваемого в изнасиловании двух малышей пяти и семи лет в Ялте. Преступление случилось восемь лет назад, а после него мужчина надругался еще над одним ребенком.
Кингисепп, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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