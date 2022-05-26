российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 мая 2022, 11:43 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Ленобласти электромонтер надругался над ребенком

Полиция в Кингисеппе Ленинградской области задержала подозреваемого в изнасиловании семилетней девочки. Злоумышленник проник в комнату ребенка через окно и надругался, пока родители находились в соседней комнате.

Инцидент случился в ночь на 25 мая. Жительница Кингисеппа позвонила в полицию и рассказала, что в промежуток с полуночи до двух ночи неизвестный пробрался в комнату дочери и совершил насилие.

Выяснилось, что злоумышленники пробрался через окно. Через час полиция задержала 40-летнего электромонтера, уже имевшего судимость за изнасилование. Возбуждено уголовное дело, пишет «Фонтанка».

Намного дольше искали подозреваемого в изнасиловании двух малышей пяти и семи лет в Ялте. Преступление случилось восемь лет назад, а после него мужчина надругался еще над одним ребенком.

Кингисепп, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках / Метки

Северо-Запад, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Педофилы,