В Ленобласти электромонтер надругался над ребенком

Полиция в Кингисеппе Ленинградской области задержала подозреваемого в изнасиловании семилетней девочки. Злоумышленник проник в комнату ребенка через окно и надругался, пока родители находились в соседней комнате.

Инцидент случился в ночь на 25 мая. Жительница Кингисеппа позвонила в полицию и рассказала, что в промежуток с полуночи до двух ночи неизвестный пробрался в комнату дочери и совершил насилие.

Выяснилось, что злоумышленники пробрался через окно. Через час полиция задержала 40-летнего электромонтера, уже имевшего судимость за изнасилование. Возбуждено уголовное дело, пишет «Фонтанка».

Намного дольше искали подозреваемого в изнасиловании двух малышей пяти и семи лет в Ялте. Преступление случилось восемь лет назад, а после него мужчина надругался еще над одним ребенком.

Кингисепп, Наталья Рязанова

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