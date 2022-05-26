В Дагестане женщина умерла после пластической операции

44-летняя жительница Москвы сделала в Дагестане пластическую операцию. Через три дня состояние пациентки ухудшилось, вскоре она скончалась. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщает региональное управление СКР, 16 мая пластическую операцию провели медики одной из частных клиник города Хасавюрта. 19 мая женщина попала в Хасавюртовскую центральную городскую больницу в критическом состоянии, спустя несколько часов она умерла.

Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

В клинике изъяли необходимую медицинскую документацию. Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Махачкала, Зоя Осколкова

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