Бывшему мэру Томска предъявлено новое обвинение

Бывший мэр Томска Иван Кляйн стал фигурантом нового, уже четвертого для него, уголовного дела. Защита обвинила главного свидетеля в оговоре.

«Сегодня утром Ивана Григорьевича доставили в здание томского Следственного комитета. Следователь предъявил Ивану Кляйну новое обвинение. Он якобы дал указание о приемке работ по ремонту дорожного полотна, заведомо зная, что работы выполнены с отклонениями от нормативов», – рассказали адвокаты экс-мэра в телеграм-канале, посвященном делу Кляйна.

Главным свидетелем выступает глава департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергей Аушев, который сам находится под следствием. Якобы именно Аушеву было дано указание принять некачественные работы. Защита настаивает, что глава департамента занимается оговором.

«Обвинение строится на показаниях одного лица, на устных показаниях такого свидетеля, никаких иных доказательств нет. Для защиты очевиден факт того, что после 1,5 лет проведения следственных мероприятий в отношении Сергея Аушева, он оговаривает Ивана Кляйна», – заявили защитники.

Ивана Кляйна задержали в ноябре 2020 года за превышение должностных полномочий – махинации с земельными участками. Позже добавились еще два обвинения, в том числе в незаконном предпринимательстве. 30 декабря 2021 года суд приговорил Ивана Кляйна к двум годам в колонии общего режима.

В апреле по состоянию здоровья его поместили под домашний арест. Бывший градоначальник не согласился с приговором, апелляцию по его делу назначили на 6 июня.

Томск, Наталья Рязанова

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