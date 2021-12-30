Мэр Томска приговорен к сроку в колонии

Суд в Томске признал мэра города Ивана Кляйна виновным в злоупотреблении полномочиями и незаконном предпринимательстве. Приговором назначено наказание в виде двух лет пребывания в колонии общего режима.

Кляйна обвинили в трех эпизодах преступлений, за которые прокурор потребовал лишить чиновника свободы на пять лет. Защита настаивала на полной невиновности.

«Окончательно по совокупности преступлений назначить наказание в виде лишения свободы сроком на два года в колонии общего режима со штрафом в 200 тыс. рублей», – цитирует приговор Советского районного суда РИА «Новости».

Суд также запретил Ивану Кляйну в течение трех лет занимать должности государственной службы или в органах местного самоуправления.

Напомним, мэра Томска задержали в ноябре 2020 года по подозрению в превышении должностных полномочий. Следствие раскрыло махинации Ивана Кляйна с земельными участками для строительства многоэтажек в интересах принадлежащего семье мэра «Томского пива». В начале 2021 года в обвинениям добавили незаконное предпринимательство, а именно управление через доверенное лицо ОАО «Томское пиво».

Томск, Наталья Рязанова

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