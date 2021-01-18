Мэр Томска Иван Кляйн стал фигурантом третьего уголовного дела

В отношении мэра Томска Ивана Кляйна возбудили еще одно уголовное дело. Градоначальника подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности. Об этом сообщается на сайте СКР.

Третье дело соединили с двумя другими о превышении должностных полномочий. По версии следствия, с октября 2013 по ноябрь 2020 года Кляйн, тогда уже занимавший должность мэра, лично, а также через доверенное лицо принимал участие в управлении деятельностью ОАО «Томское пиво», одним из акционеров которого он является.

Следователи считают, что Кляйн оказывал покровительство компании, решая различные вопросы с органами власти и иными структурами. Уголовное дело возбуждено по ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности».

13 ноября Следственный комитет России подтвердил задержание Кляйна, правоохранители пришли к мэру прямо во время рабочего совещания. В отношении градоначальника возбудили два уголовных дела о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, чиновник совершил махинации с земельными участками для строительства многоэтажных жилых домов в интересах принадлежащей его семье компании «Томское пиво». Виновным Кляйн себя не признает.

Томск, Зоя Осколкова

Томск. Другие новости 18.01.21

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