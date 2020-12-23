Мэр Томска стал фигурантом еще одного уголовного дела

В отношении мэра Томска Ивана Кляйна возбудили еще одно уголовное дело, которое связано с продажей городской земли дочери градоначальника. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По версии следствия, в 2015 году подозреваемый, действуя в интересах своей дочери, дал незаконное указание начальнику департамента архитектуры и градостроительства городской администрации предоставить ей земельный участок в областном центре без проведения торгов.

В результате между горадминистрацией и дочерью мэра был заключен договор купли-продажи земельного участка по цене ниже рыночной стоимости.

Ранее в отношении градоначальника было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, чиновник совершил махинации с земельными участками для строительства многоэтажных жилых домов в интересах принадлежащей его семье компании «Томское пиво». 14 ноября суд арестовал Кляйна на два месяца. Виновным он себя не признает.

Томск, Зоя Осколкова

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