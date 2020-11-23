Супругу арестованного мэра Томска обвиняют в насилии против полицейского

Супруга обвиняемого в превышении полномочий мэра Томска Ивана Кляйна Галина стала фигуранткой уголовного дела. Она оказывала сопротивлением при обысках. Об этом сообщили адвокаты семьи.

«Поступила информация о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора ОАО «Томское пиво» Кляйн Галины Ивановны», – говорится в сообщении адвокатов в телеграм-канале.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). По данным следствия, Галина Кляйн оказала сопротивление при проведении обыска.

13 ноября Следственный комитет России подтвердил задержание мэра Томска Ивана Кляйна. В отношении градоначальника возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, чиновник совершил махинации с земельными участками для строительства многоэтажных жилых домов в интересах принадлежащей его семье компании «Томское пиво».

14 ноября суд арестовал Кляйна на два месяца. Виновным он себя не признает, адвокаты обжаловали решение о заключении под стражу.

Томск, Зоя Осколкова

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