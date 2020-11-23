российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 23 ноября 2020, 14:28 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Супругу арестованного мэра Томска обвиняют в насилии против полицейского

Супруга обвиняемого в превышении полномочий мэра Томска Ивана Кляйна Галина стала фигуранткой уголовного дела. Она оказывала сопротивлением при обысках. Об этом сообщили адвокаты семьи.

«Поступила информация о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора ОАО «Томское пиво» Кляйн Галины Ивановны», – говорится в сообщении адвокатов в телеграм-канале.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). По данным следствия, Галина Кляйн оказала сопротивление при проведении обыска.

13 ноября Следственный комитет России подтвердил задержание мэра Томска Ивана Кляйна. В отношении градоначальника возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, чиновник совершил махинации с земельными участками для строительства многоэтажных жилых домов в интересах принадлежащей его семье компании «Томское пиво».

14 ноября суд арестовал Кляйна на два месяца. Виновным он себя не признает, адвокаты обжаловали решение о заключении под стражу.

Томск, Зоя Осколкова

Томск. Другие новости 23.11.20

Бывший срочник подал в суд на Минобороны за травму, полученную при строевом шаге. / Во время рейда по пьяным гаишники задержали наркокурьера. / В Кузбассе рабочего насмерть придавило углем. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Мэра Томска отправили под стражу

Мэра Томска задержали за земельные махинации, идут обыски

Мэра Томска задержали во время совещания

В рубриках

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,