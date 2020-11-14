Мэра Томска отправили под стражу

Мэра Томска Ивана Кляйна, обвиняемого в превышении полномочий, отправили в СИЗО на 2 месяца.

Как уже сообщал «Новый День», Кляйна арестовали 13 ноября по подозрению в превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ).

По версии следствия, чиновник совершил махинации с земельными участками для строительства многоэтажных жилых домов в интересах принадлежащей его семье компании «Томское пиво».

Обвинение настаивало на заключении Кляйна под стражу, ссылаясь на тяжесть инкриминируемого преступления, должностное положение подозреваемого и его многочисленные связи.

Защита просила выпустить чиновника под личное поручительство.

Суд встал на сторону обвинения и отправил мэра в СИЗО до 13 января 2021 года.

Томск, Игорь Юров

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