Мэра Томска задержали за земельные махинации, идут обыски

Следственный комитет России подтвердил задержание мэра Томска Ивана Кляйна. В отношении градоначальника возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч.2 ст.286 УК РФ). По версии следствия, чиновник совершил махинации с земельными участками для строительства многоэтажных жилых домов в интересах принадлежащей его семье компании «Томское пиво».

По данным СКР, «подозреваемый в 2016 году, действуя в интересах ОАО «Томское пиво», основным акционером которого он является, велел начальнику департамента градостроительства и архитектуры администрации Томска внести в геоинформационную систему «ГеоКад» недостоверные сведения о наличии 300 метровой санитарно-защитной зоны у земельного участка ОАО «Томское пиво», и подготовить на этом основании «постановление об отказе в удовлетворении заявления предпринимателя об изменении территориальной зоны», говорится в сообщении ведомства.

В январе 2017 года градоначальник подписал постановление о внесении изменений в генплан Томска и в городские правила землепользования и застройки, касающихся территории у пивоваренной компании. В результате заявление бизнесмена, имя которого следователи не называют, было отклонено, и он не смог использовать земельный участок для строительства жилых домов.

В настоящее время проводятся обыски дома у Кляйна, в администрации Томска ив компании «Томское пиво», также допрашиваются свидетели. С задержанным мэром «выполняются следственные действия», добавили в СКР.

Ранее сегодня сообщалось, что правоохранители задержали мэра Томска во время селекторного совещания в городской администрации утром 13 ноября. По данным местных телеграм-каналов, Кляйна вывели из здания администрации в наручниках.

Иван Кляйн возглавляет Томск с 2013 года, до этого был гендиректором ОАО «Томское пиво» и депутатом Томской областной думы.

Согласно данным ОАО «Томское пиво», семье Кляйна принадлежит 90,85% акций предприятия, в том числе, Ивану Кляйну – 51,02% (акции находятся в управлении его супруги, гендиректора Галины Кляйн), самой Галине Кляйн – 9,83% и еще по 10% принадлежат их трем дочерям.

Томск, Наталья Петрова

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