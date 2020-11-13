Мэра Томска задержали во время совещания

В Томске задержали мэра Ивана Кляйна. Местные телеграм-каналы сообщили, что градоначальника вывели из здания администрации в наручниках.

Кляйн был задержан правоохранительным органами во время селекторного совещания в городской администрации. Источники в силовых ведомствах подтвердили эту информацию, однако причин задержания не уточнили, пишет «Интерфакс».

Кляйн был избран мэром Томска в 2013 году, ранее он был депутатом Томской областной думы в течение четырех созывов, а также руководил одним из крупнейших пивоваренных предприятий Сибири «Томское пиво».

Томск, Зоя Осколкова

Томск. Другие новости 13.11.20

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