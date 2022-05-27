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Пятница, 27 мая 2022, 08:19 мск

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Раненая при вчерашнем обстреле белгородского села женщина умерла

Жительница приграничного белгородского села Журавлевка, получившая ранение при вчерашнем обстреле со стороны Украины, скончалась. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла от полученных ран», – написал глава региона.

По его словам, медики несколько часов не могли перевезти тяжелораненую жительницу Журавлевки в больницу, поскольку ее транспортировка была невозможна. Позже ее доставили в реанимацию, где она скончалась.

Гладков добавил, что ситуация в Белгородской области в целом «спокойная, за исключением отдельных направлений на приграничных территориях». «В первую очередь это Журавлевка и Нехотеевка Белгородского района и Середа Шебекинского округа», – отметил он, указав, что эти населенные пункты закрыты для посещения до особого распоряжения. В этих селах введен режим ЧС из-за опасности обстрелов.

Напомним, 25 мая при обстреле Журавлевки осколочное ранение получил молодой человек 1993 года рождения. Пострадавшего прооперировали и перевели в палату, сообщал глава области, отмечая, что молодой человек не должен был находиться в селе, откуда эвакуировали жителей. Врачи оценивают состояние раненого как средней степени тяжести.

Белгород, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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