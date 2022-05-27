В Туле ребенку отрезали часть уха в парикмахерской

В Туле маленькому мальчику повредили ухо во время стрижки. Мать обвиняет мастера, а некоторые пользователи встали на защиту парикмахера, по их мнению, ребенок вертелся во время работы.

Подробности об инциденте появились в социальных сетях. Мать привела сына для стрижки перед выпускным из детского сада. В результате мастер отрезала кусок кожи на ухе у ребенка.

Фото повреждений было опубликовано в популярном местном паблике. «Привела сына постричь к выпускному из детского сада, в итоге получили вот это», – отметила мать дошкольника.

В комментариях к посту многие указали на грубую ошибку в работе мастера. Нашлись и те, кто встал на его защиту, предположив, что ребенок не мог усидеть на месте.

Тула, Зоя Осколкова

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