Пьяная сибирячка во сне задушила младенца

Шестимесячный ребенок погиб в Сосновоборске Красноярского края. Пьяная мать во сне случайно задушила новорожденную дочь, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

По версии следствия, 20 мая 30-летняя мать легла спать пьяная и уложила рядом маленькую дочь. Во сне она случайно накрыла лицо девочки подушкой и придавила рукой.

«Отец девочки, вернувшись с работы, обнаружил дочь без признаков жизни. Согласно предварительным данным судебно-медицинского эксперта, смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии вследствие закрытия просвета наружных дыхательных путей», – пояснили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Они выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в красноярской Дудинке молодой отец положил трехмесячную дочь на пол и упал на нее. Ребенок задохнулся.

Сосновоборск, Наталья Рязанова

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