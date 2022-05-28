Женщина с младенцем погибли на железнодорожных путях в Подмосковье

Электричка сбила женщину с грудным ребенком в Подмосковье. Следователи возбудили уголовное дело, прокуратура взяла его на контроль и начала проверку инцидента.

По версии следствия, наезд случился около 14:20 часов 27 мая на перегоне станций «63 км – Шевлягино». Машинист подавал громкие сигналы и применил экстренное торможение, но не смог избежать наезда на людей.

«Держа на руках своего грудного ребенка, женщина 1985 года рождения умышленно ступила в железнодорожную колею перед приближающимся электропоездом сообщением «Черусти – Москва». От полученных травм пострадавшие скончались до приезда скорой помощи», – рассказали в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета РФ.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит собственную проверку обстоятельств случившегося и взяла на контроль ход расследования.

Москва, Наталья Рязанова

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