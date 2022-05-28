Площадь лесных пожаров в России превысила 60 тыс. га

Лесные пожары в России распространились более чем на 60 тыс. га, следует из данных ФБУ «Авиалесоохрана». Только за минувшие сутки огонь затронул еще 14 527 га лесных земель.

«На полночь по московскому времени 28 мая на территории РФ действовало 79 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, в 60 830 га. За прошедшие сутки ликвидировано 58 лесных пожаров на 6 112 га», – рассказали в пресс-службе учреждения.

Красноярский край остается регионом с самой сложной пожарной обстановкой, там зарегистрировано 26 пожаров на 35 393 га лесного фонда. В Иркутской области огонь прошел 11 855 га при 15 действующих пожарах. В Забайкальском крае продолжаются 5 пожаров на 8 454 га.

На всей территории Красноярского края, Иркутской области, Тывы, Хакасии, в Акшинском районе Забайкальского края введен режим ЧС. На тушении пожаров по всей стране задействованы 3 783 человека, 534 единицы наземной техники, 37 воздушных судов. Еще 68 воздушных бортов продолжают мониторинг лесопожарной обстановки.

Напомним, на 19 мая площадь лесных пожаров составляла 41 866 га. Самые крупные пожары действовали в Иркутской области (18 954 га), Красноярском крае (15 479 га), Тыве (2 730 га).

Москва, Наталья Рязанова

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