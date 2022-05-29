В Ростове участник марафона умер в нескольких метрах от финиша

Участник марафона в Ярославской области умер прямо во время спортивного мероприятия. Мужчине стало плохо буквально в нескольких метрах от финишной черты.

Марафонец упал во время старта «Бегом по Золотому кольцу» в Ростове.

«Умер один из участников – Вячеслав Исаков. Ему стало плохо за несколько метров до финиша. Медики на месте провели экстренную реанимацию, но помочь уже не смогли», – рассказал глава региона Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

Предварительно, у мужчины не выдержало сердце. Михаил Евраев отметил, что погибший был опытным марафонцем и перед забегом предоставил медицинскую справку, как и все участники.

Губернатор выразил соболезнования близким погибшего.

Ростов, Наталья Рязанова

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