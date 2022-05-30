ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка: погибли 5 человек, еще 16 ранены

Донецк утром в понедельник, 30 мая, вновь подвергся сильному обстрелу со стороны украинской армии. В результате атаки, по уточненным данным, погибли 5 человек, еще 16 получили ранения, сообщает Штаб территориальной обороны ДНР. Среди погибших 12-летний подросток. Ранее штаб сообщил о 6 жертвах и 14 раненых.

ВСУ нанесли удар по центру Донецку из американского тяжелого вооружения – 155-миллиметровых американских гаубиц М777, отметил глава Донецка Алексей Кулемзин. По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские военные также применили две ракеты РСЗО «Смерч» с кассетным боеприпасом. Серьезные повреждения получили Классическая гуманитарная гимназия, школы №5 и №22, уточняет штаб теробороны ДНР. Погибшие и раненые есть в обеих школах.

Кроме того, один мирный житель погиб при обстреле улицы Динамической Буденновского района Донецка, еще один человек погиб на пересечении улицы Генерала Антонова и улицы 50-летия СССР, сообщает телеграм-канал «Донбасс решает» со ссылкой на главу Донецка.

Очевидцы сообщили о взрывах в районе крытого рынка и расположенной рядом автостанции.

Накануне ВСУ обстреляли Буденовский и Калининский районы Донецка.

Донецк, Наталья Петрова

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