В Брянске один человек погиб при взрыве газового баллона в автомобиле

В Брянске один человек погиб и двое пострадали при взрыве газового баллона в автомобиле. Об этом сообщает прокуратура региона.

ЧП произошло сегодня утром возле Брянского государственного университета. Установлено, что взорвалось газовое оборудование в припаркованной машине.

«Погиб водитель автомобиля, 1962 года рождения. Еще два человека получили ранения, один из которых госпитализирован в лечебное учреждение», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

На месте находятся представители прокуратуры, правоохранительных органов, спасательных и специальных служб. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Брянск, Зоя Осколкова

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