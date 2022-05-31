Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции

Автобус с российскими туристами попал в аварию в турецкой курортной провинции Анталья. В результате ДТП пострадали 11 туристов и водитель, сообщает турецкое агентство DHA. Всего в автобусе находилось 13 отдыхающих из РФ.
Авария произошла в районе Кумлуджи. Автобус вез туристов из отеля в поселке Чамьюва в Кемере на экскурсию в город Демре. Водитель в какой-то момент не справился с управлением, в результате чего автобус выехал на разделительную полосу и врезался в дерево и фонарный столб.
На место происшествия выехали полицейские, медики и пожарные. Пострадавшие доставлены в государственные и частные больницы Кумлуджи и Финике.
Трасса Кумлуджа – Финике была частично закрыта для движения после ДТП. Автомагистраль вновь открыли после того, как автобус убрали с проезжей части.
Представители Генконсульства РФ в Анталье выясняют обстоятельства инцидента, передает ТАСС.
Анталья, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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