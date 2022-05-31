В Тверской области мать убила грудного ребенка из-за плача

Жительница Тверской области расправилась со своей грудной дочерью из-за того, что ее раздражал плач девочки. Женщина задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

Согласно данным следствия, в ночь на 30 мая 25-летняя жительница поселка Калашниково, раздраженная громким плачем дочери, подняла ребенка и ударила головой о борт детской кровати, затем ударила кулаком в спину. От полученных травм малышка скончалась.

По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемой назначена амбулаторная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.

Следователь готовит ходатайство в суд об избрании задержанной меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц органов и учреждений системы профилактики по исполнению своих обязанностей

Тверь, Наталья Петрова

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