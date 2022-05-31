Сибирячка на камеру избивала сына-инвалида и отправляла видео его отцу

Жительница Минусинска Красноярского края стала фигурантом уголовного дела за жестокое обращение с ребенком. Она опубликовала в соцсети видеозаписи того, как бьет своего полуторогодовалого сына-инвалида.

Прокуратура заинтересовалась видеороликами и провела проверку.

«Прокуратура установила местонахождение молодой женщины, которая проживает с двумя малолетними детьми. Она подтвердила, что причиняла побои ребенку-инвалиду, имеющему сердечное заболевание. Возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем)», – рассказали в ведомстве.

Сибирячка рассказала, что видео записи отправляла отцу мальчика, с которым осталась в неприязненных отношениях после развода.

Детей забрали у матери и отвезли в больницу для обследования.

Как сообщал «Новый День», в Омской области задержали мужчину, истязавшего девятимесячного сына-инвалида сожительницы. Мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии.

Минусинск, Наталья Рязанова

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