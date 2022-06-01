Россиян предупредили о мошенниках, звонящих через мессенджеры

ВТБ сообщил о росте числа звонков мошенников через популярные мессенджеры. Отследить аферистов через эти каналы гораздо труднее, отметили в банке.

По данным кредитной организации, в схеме с мессенджерами злоумышленники используют звонки робота, после чего переключают потенциальную жертву якобы на специалиста ВТБ.

«Под предлогом подтверждения заявки на смену доверенного номера телефона или оформления кредитной заявки мошенники звонят клиентам через мессенджеры якобы от имени роботизированного помощника банка. Если клиент говорит, что заявки на смену телефонного номера или на кредит он не оставлял, то робот переключает абонента на лжеспециалиста банка», – говорится в сообщении пресс-службы банка (цитата по «Прайму»).

Фейковый сотрудник кредитной организации пытается получить конфиденциальные данные: уникальный номер клиента, данные банковской карты, коды из СМС для входа в личный кабинет и т.д. Используя полученную информацию, мошенники могут получить доступ к средствам на счетах клиента и его преодобренным кредитам. Аферисты также вынуждают перевести деньги на «спецсчет».

При этом в ВТБ напомнили, что сотрудники банка не звонят клиентам через мессенджеры и никогда не станут запрашивать конфиденциальные данные.

«Мы начали фиксировать, что со звонков на телефонные номера мошенники переключились на мессенджеры. Для этого есть немало причин: звонки через мессенджеры бесплатны, в них отсутствует антиспам и мошеннические фильтры, нет определителей номеров, каждый сервис регулируется своей политикой», – сообщил глава департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов, отметив, что проследить за злоумышленниками через эти каналы намного труднее.

Специалист посоветовал для дополнительной защиты через настройки в смартфоне разрешать входящие звонки в мессенджерах только со знакомых номеров из телефонной книжки.

Москва, Наталья Петрова

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