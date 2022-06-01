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Среда, 1 июня 2022, 10:24 мск

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В Забайкалье легкий самолет опрокинулся при посадке

Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Самолет легкой авиации ТВС-2МС опрокинулся во время посадки в забайкальском селе Красный Яр. Никто не пострадал, рассказали в пресс-службе Восточного межрегионального СУ на транспорте Следственного комитета.

Происшествие случилось около 13:40 31 мая. Самолет выполнял нерегулярный коммерческий рейс из Читы в Красный Яр. Борт уже коснулся земли и катился по площадке, когда левое колесо провалилось в грунт и самолет завалился носом вперед.

«На борту находились два члена экипажа и два пассажира, которые не пострадали. Воздушное судно получило повреждения воздушного винта», – пояснили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. В СКР уточнили, что пассажирами были дети.

Прокуратура и следователи проводят проверку обстоятельств инцидента.

Напомним, в Алтайском крае пострадали два человека после жесткой посадки легкомоторного самолета «Аэропракт А-22».

Красный Яр, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»

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Дальний Восток, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Авиакатастрофы, Следственный комитет России,