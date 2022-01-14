В Алтайском крае потерпел крушение легкомоторный самолет

В Алтайском крае упал легкомоторный самолет «Аэропракт А-22». По предварительным данным, пострадали два человека.

Инцидент произошел неподелку от аэродрома возле села Старобелокуриха. Самолет жестко сел в поле, пожара не последовало.

На борту были два человека, пилот и пассажир. Пострадавшие госпитализированы, сообщили в региональном управлении МЧС.

В настоящее время на месте работают спасатели и сотрудники полиции. По данным ведомства, самолет совершал экскурсионный полет. Причина ЧП устанавливается.

Барнаул, Зоя Осколкова

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