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Пятница, 14 января 2022, 09:05 мск

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В Алтайском крае потерпел крушение легкомоторный самолет

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае упал легкомоторный самолет «Аэропракт А-22». По предварительным данным, пострадали два человека.

Инцидент произошел неподелку от аэродрома возле села Старобелокуриха. Самолет жестко сел в поле, пожара не последовало.

На борту были два человека, пилот и пассажир. Пострадавшие госпитализированы, сообщили в региональном управлении МЧС.

В настоящее время на месте работают спасатели и сотрудники полиции. По данным ведомства, самолет совершал экскурсионный полет. Причина ЧП устанавливается.

Барнаул, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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