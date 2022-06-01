В Подмосковье при взрыве газа погиб один человек

В подмосковных Мытищах прогремел взрыв в жилом доме. По предварительным данным, один человек погиб, еще двое пострадали.

Как сообщила прокуратура в телеграм-канале, в многоквартирном жилом доме на улице Мира произошел хлопок газа. «Один человек погиб, двое госпитализированы, в том числе малолетний ребенок. Информация о пострадавших уточняется», – говорится в сообщении.

На место прибыли сотрудники экстренных служб, а также аварийная бригада, здание отключили от газоснабжения.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Мытищинской городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования», – добавили в прокуратуре.

Москва, Зоя Осколкова

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