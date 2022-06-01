Житель Карелии похитил и замуровал сожительницу

Житель Карелии приревновал сожительницу и запер ее в сарае, заколотив двери и окна. Следователи задержали мужчину и обвинили в похищении человека (п. «в» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

В мае 43-летний мужчина из ревности угрозами заставил 35-летнюю возлюбленную в свою машину и вывез в другую местность.

«Запер в сарае, а чтобы потерпевшая не смогла выбраться, подозреваемый прикрутил к окнам и дверям сарая доски. Через некоторое время потерпевшей удалось покинуть место происшествия и обратиться в правоохранительные органы», – рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о его аресте.

Раннее в Новосибирске пятеро мужчин похитили 18-летнюю студентку и увезли ее в Самару. Преступники требовали отдать долю в квартире.

Петрозаводск, Наталья Рязанова

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