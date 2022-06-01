В Омске мальчик провалился в яму с кипятком

Мальчик на велосипеде упал в яму с кипятком в центре Омска. Прокуратура начала проверку инцидента.

Около 11:00 часов на улице Орджоникидзе ребенок на велосипеде провалился в яму с горячей водой. С ним шла мама, которая помогла мальчику выбраться из провала. Оказалось, что тротуар провалился из-за прорыва водопровода.

Прибывшие медики осмотрели мальчика. У него нашли покраснение кожи на ногах, сильных ожогов он не получил.

«Проводится проверка. Будут установлены обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действий должностных лиц ресурсоснабжающей организации», – сообщили в прокуратуре Омской области.

Правоохранители проводят собственную проверку, по итогам которой будет решено, возбуждать ли уголовное дело.

В марте порядка 13 человек пострадали при порыве теплотрассы около многоквартирного дома в Ростове-на-Дону. Кипяток хлынул фонтаном, и спасателям пришлось выводить людей на улицу.

Омск, Наталья Рязанова

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