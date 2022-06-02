Под Новгородом женщина закопала недоношенного младенца в огороде

Правоохранители нашли тело младенца, закопанным на приусадебном участке дома в деревне Подгощи в Новгородской области. Прокуратура начала проверку.

По предварительным данным, женщина 1986 года рождения родила недоношенную девочку. Роды проходили дома без участия медиков. Ребенок был без признаков жизни, и мать закопала семимесячного младенца на приусадебном участке. В семье есть и другие дети.

«Ранее семья уже попадала в поле зрения органов системы профилактики. Прокуратурой будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики при организации работы с семьей, в том числе медицинского учреждения по ведению беременности», – рассказали в прокуратуре региона.

Ранее жительница Брянской области закопала новорожденного ребенка в огороде. Шум поднял вернувшийся из командировки муж, и ситуацией заинтересовались следователи.

Великий Новгород, Наталья Рязанова

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