На Брянщине молодая мать закопала младенца и попала под следствие

Жительница города Трубчевск в Брянской области закопала новорожденного ребенка в огороде. Шум поднял вернувшийся из командировки муж, и ситуацией заинтересовались следователи.

По версии следствия, в конце сентября у 21-летней женщины начались преждевременные роды. Она не стала вызывать скорую помощь и родила сама. А младенца завернула в пакет и закопала в огороде.

Две недели спустя из Москвы вернулся муж подозреваемой и стал допытываться, где ребенок. Не добившись ответа у супруги, он пошел в полицию. Женщина призналась в содеянном и сама показала место, где правоохранители и нашли тело.

«По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ст.106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). Прокуратура Брянской области взяла на контроль ход расследования», – рассказали в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», москвичка стала фигурантом уголовного дела о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка. Она родила малыша дома без помощи медиков, а потом бросила в мусоропровод. Младенец остался жив, его доставили в больницу.

Брянск, Наталья Рязанова

Брянск. Другие новости 18.10.21

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