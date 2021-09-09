Покушение на убийство: в Москве возбуждено уголовное дело против женщины, выбросившей младенца в мусоропровод

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении женщины, выбросившей новорожденного ребенка в мусоропровод. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, расследование ведется в рамках ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка».

Как сообщалось ранее, сегодня утром в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре в Москве был обнаружен «жизнеспособный младенец женского пола, завёрнутый в полиэтиленовый пакет». Девочка госпитализирована и проходит обследование, ей оказывается необходимая помощь.

В настоящее время следствие пытается установить личность матери ребёнка и ее местонахождение.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.09.21

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