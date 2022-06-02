Два таксиста-узбека отправили жителя Камчатки в больницу

Житель Камчатки оказался в больнице после конфликта с двумя таксистами – выходцами из Узбекистана. Пострадавшего до полусмерти забили битой и ножкой от стола.

Инцидент случился в ночь на 30 мая в Петропавловске-Камчатском. Между мужчинами возник конфликт, и после слов в ход пошли кулаки. Извозчики 21 и 27 лет достали из багажника биту и ножку от стола и вдвоем избили 21-летнего оппонента до полусмерти.

Скорая доставила пострадавшего в больницу. Там диагностировали переломы свода и основания черепа, ушиб мозга тяжелой степени, многочисленными ушибы и ссадины.

Полиция задержала обоих подозреваемых в тот же день. В отношении возбуждено уголовное дело о побоях с причинением тяжкого вреда здоровью, передают «Вести.ру».

Напомним, в подмосковной Истре задержаны четверо мигрантов совершили разбойное нападение на продуктовый магазин. Они жестоко избили сотрудников магазина, один умер от полученных травм.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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