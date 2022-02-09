В Подмосковье мигранты совершили разбойное нападение на продуктовый магазин: один человек погиб

В подмосковной Истре задержаны четверо мигрантов по подозрению в разбойном нападении на продуктовый магазин. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, грабители жестоко избили сотрудников торгового предприятия, один из которых от полученных травм скончался.

По данным следствия, минувшей ночью в помещение магазина вошли четверо вооруженных бейсбольными битами. Преступники напали на директора магазина и ее супруга, а также продавца-кассира. Они нанесли им множественные удары битами и похитили из кассы денежные средства в размере более 71 тысячи рублей, после чего скрылись с места преступления. От полученных телесных повреждений продавец-кассир скончалась на месте, директор магазина и ее супруг госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело разбое и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть (ч.4 ст.162 УК РФ и ч.4 ст.111 УК РФ). Предполагается, что следствием будет проверена легальность нахождения иностранных граждан на территории РФ, а также будет дана оценка контролю за их пребыванием на территории Московской области.

Москва, Светлана Антонова

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