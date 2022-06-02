В Уфе ребенок и трое взрослых пострадали в ДТП со скорой

Четыре человек пострадали при столкновении иномарки и машины скорой помощи в Уфе. Среди пострадавших восьмилетняя девочка, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Авария произошла около 15:30 часов 2 июня на перекрестке улиц Бикбая и Жукова. Nissan X-Trail врезался в машину сокрой помощи, от силы удара та перевернулась. Пострадали водитель скорой, фельдшер и их пациенты: мужчина и его дочь-школьница. Ребенка с травмой руки отвезли в больницу.

Водитель иномарки не получил никаких повреждений.

Инцидентом занимаются сотрудники МВД, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Как сообщал «Новый День», в Твери машина скорой помощи попала в ДТП и после столкновения вылетела на тротуар. Там стояли люди, на них пришелся удар, два человека погибли.

Уфа, Наталья Рязанова

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